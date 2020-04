YouTube teste les chapitres au niveau des vidéos directement

Tout le monde n’a pas forcément envie de voir une vidéo qui dure plusieurs dizaines de minutes. C’est là qu’un système de chapitres peut être intéressant pour se rendre directement à la partie qui nous intéresse. YouTube teste justement un tel système en ce moment.

YouTube explique que les chapitres apparaissent au bas du lecteur vidéo et utilisent les horodatages proposés dans la description de la vidéo par le YouTubeur. Les chapitres ne vont donc pas apparaître pour ceux qui ne fournissent pas cette information.

Il est indiqué que le test est actuellement réalisé avec une poignée d’utilisateurs sur la version Web de YouTube, ainsi que sur l’application iOS et Android. Les utilisateurs ont été choisis au hasard.

YouTube ajoute que les YouTubeurs qui font partie du test et qui ne souhaitent pas avoir le chapitrage de leurs vidéos ont seulement à indiquer 0:01 au lieu de 0:00 dans leurs descriptions. YouTube va alors mettre de côté le système de chapitres, le temps du test du moins.

Et pour ceux qui se demandent : non, il n’est pas possible de faire une demande pour participer au test. YouTube a choisi des utilisateurs totalement au hasard.