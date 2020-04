LG dévoile le nom de son prochain appareil : LG Velvet

Il y a quelques jours, LG commençait le teasing pour son prochain smartphone tant bien que mal en l’absence de Mobile World Congress. Et la firme a annoncé changer sa façon de nommer les appareils avec le LG Velvet, souhaitant plutôt « favoriser des noms familiers et expressifs qui aideront les consommateurs à capturer l’essence de la machine qui correspond le mieux à leur personnalité. » Et plus qu’un changement de nom, l’entreprise souhaite réellement modifier le design et la vision que l’on a de ses téléphones pour tenter de revenir sur les devants de la scène.

Ainsi, l’appareil photo « Raindrop » est effectivement de la partie, avec des plus petites marques en dessous les unes des autres au dos de l’appareil, pour changer radicalement de ce que propose l’essentiel du marché à ce niveau là. Le « 3D Arc design » du smartphone est également mis en avant, avec des bords incurvés des deux côtés du téléphone, devant et derrière. Chang Ma, senior VP de la stratégie produit chez LG, a déclaré : « Notre nouvelle image de marque reflète les modes actuelles, s’adressant directement aux goûts et émotions uniques de l’individu, avec une grande importance accordée au design. C’est une approche plus intuitive qui va résonner avec les consommateurs d’aujourd’hui et nous aider à établir une image de marque plus claire. » Aucune information concernant le prix ou la date de sortie n’a été communiquée, mais des fuites indiquaient une possible arrivée pour le 15 mai.