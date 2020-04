LG : un téléphone aux bords incurvés, avec un appareil photo Raindrop

Avec l’annulation du Mobile World Congress, bien des constructeurs ont perdu une occasion en or de révéler leurs prochains appareils ou softwares. Mais c’est par conséquent une opportunité pour certains de gérer leurs annonces eux-mêmes. LG n’a d’ailleurs pas traîné, et a commencé le teasing pour son prochain téléphone. On s’attend à ce que ce soit la prochaine entrée de la gamme G, après que le V60 soit venu rafraîchir la série V il y a quelques mois. Quoi qu’il en soit, le constructeur a tenu à mettre deux points en avant pour ce nouveau design.

Le premier élément, le « 3D Arc Design », présente à la fois des bords incurvés pour l’écran, mais aussi de l’autre côté, créant ainsi une symétrie qui, selon LG, est plus plaisante à l’oeil comme au toucher. Le second point essentiel de ce teasing est sa caméra : le constructeur n’est pas rentré dans la course au plus gros nombre de mégapixels, préférant mettre en avant son système « Raindrop », composé d’un appareil photo principal qui dépasse légèrement, accompagné de deux lentilles et d’un flash. Une rumeur circule avançant une sortie pour le 15 mai, mais on devrait être rapidement fixé par une annonce officielle.