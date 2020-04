Des robots-insectes imprimés 3D en quelques minutes seulement

Même si les imprimantes 3D ne sont pas exactement données, les prix se dirigent de plus en plus vers le bas, ce qui amène petit à petit une certaine démocratisation des machines et processus d’impression. Et les travaux de certains chercheurs ne vont rien faire pour freiner les ventes : des chercheurs de l’UC San Diego on trouvé un moyen d’imprimer en 3D des robots ressemblant vaguement à des insectes bien flexibles, le tout de façon très rapide, peu chère, et sans matériau trop extravagant ou dur à trouver.

Leur processus n’est pas des plus complexes; encore fallait-il y penser. Ils ont imprimé des « flexosquelettes », soit l’impression de matériaux rigides sur des feuilles de polycarbonate. Ainsi, la rigidité est augmentée à certains endroits, à l’instar de la constitution de certains insectes. Les composants prennent environ 10 minutes d’impression, pour un total de moins de deux heures par robot. Les chercheurs devraient donc avoir un travail grandement facilité et des coûts bien réduits en ce qui concerne la robotique, mais le but à terme reste de pouvoir créer des essaims de robots capables d’effectuer des tâches risquées pour l’humain.