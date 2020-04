Ubisoft va offrir Assassin’s Creed 2

Malgré la crise sanitaire et les mesures de confinement qui vont en se durcissant, les joueurs pourront au moins relativiser : rarement aurons-nous eu autant de cadeaux et de jeux offerts. Alors qu’Epic offre un titre centré sur les enquêtes de Sherlock Holmes cette semaine, tandis qu’un week-end gratuit est organisé sur The Crew 2, c’est Ubisoft qui va revenir nous offrir un titre de taille. Après l’excellent Rayman Legends, et le très bon Child of Light, le studio serait en effet sur le point d’offrir Assassin’s Creed 2. C’est en tout cas ce que suggère la découverte de Daniel Ahmad sur Twitter.

Et il s’agit certainement là du titre qui a su propulser la célèbre franchise là où elle se trouve aujourd’hui : après un premier jeu bien austère et répétitif, les développeurs avaient bien compris les enjeux, et ont proposé une suite qui a apporté suffisamment de nouveautés et de références historiques pour créer ce qui est devenu une véritable pierre angulaire de la série. Aussi, n’hésitez pas si cette offre est effectivement proposée : visiter l’Italie et ses personnages hauts en couleurs pendant la Renaissance, ça vaut le coup d’oeil.