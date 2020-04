Lancez-vous gratuitement dans l’aventure Donjons & Dragons

Alors que le monde confiné se rue sur les jeux vidéo et autres contenus numériques comme les films ou séries, on aurait tendance à oublier certaines activités chronophages habituellement réservées à des temps où l’on peut se retrouver : les jeux de rôle. Et pourtant, quoi de mieux pour passer le temps et s’évader que de se créer soi-même un univers, à partager avec des proches confinés avec nous, ou des amis par le biais de diverses applications ou visioconférences ? Wizards of the Coast l’a bien compris, et a décidé de publier du contenu Donjons et Dragons gratuitement, mis à jour quotidiennement sur cette page.

On y trouve notamment les règles du jeu, le manuel du joueur, soit tout ce qu’il faut pour créer son personnage, mais aussi quelques scénarios pré-construits et tables de rencontres et d’événements accompagnants. De quoi se préparer de bonnes campagnes, à la maison ou en ligne! L’éditeur a même profité de l’occasion pour publier quelques livrets d’aventures dédiés aux enfants, qui pourront également les colorier. Le moment est donc idéal pour découvrir le genre : on vous l’assure, c’est sans regret qu’on se lance dans ce genre d’expériences.