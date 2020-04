Valve dépose des brevets pour un nouveau Steam Controller

Une bien triste histoire qu’est celle des Steam Machines, supposées apporter toute la puissance et la personnalisation d’un PC dans le salon, à la place ou aux côtés des consoles de jeu. Elles furent bien vite oubliées, le tarif n’étant vraiment pas avantageux, mais les manettes dédiées, Steam Controllers, avaient réussi à survivre un peu plus longtemps chez certains joueurs. Jusqu’à il y a quelques mois, où Valve a profité de soldes pour liquider tout son stock à prix ultra compétitif. La fin de cette tentative du studio était donc actée.

Ou du moins le pensait-on, puisque Valve n’en a apparemment pas fini avec son projet de manettes. C’est du moins ce que suggère la trouvaille de Tyler McVicker, qui a découvert de nouveaux brevets déposés par l’entreprise : on peut y voir une sorte de deuxième version des Steam Controllers, avec cette fois-ci un accent mis sur la personnalisation et l’interchangeabilité des différents composants et boutons. Le concept ressemble vaguement à ce que proposait Microsoft avec sa gamme de manettes Elite, mais reste clairement plus poussé : on peut ici absolument tout changer.