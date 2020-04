Les trios sont déjà de retour sur CoD: Warzone

Alors qu’Activision doit se frotter les mains après que Warzone ait dépassé les 50 millions de joueurs, les développeurs ont décidé de revenir en arrière sur certaines de leurs décisions. Plus précisément, ils ont décidé, moins de trois jours après avoir passé le jeu en escouades de quatre, de revenir à l’ancienne version où trois joueurs par équipes était le standard. La grogne se faisait entendre parmi les joueurs, alors que cette nouvelle saison apportait son lot de nouveau contenu, que ce soit des nouvelles maps pour le mode multi ordinaire, ou des changements un peu plus drastiques comme le nombre de joueurs par escouade pour le battle royale.

Ainsi, le mode trios est revenu avec sa propre playlist, disponible au même titre que le solo et les équipes de quatre. Infinity Ward l’a annoncé avec un tweet afin de calmer les joueurs qui ont pris ce changement très à coeur. En revanche, ce mode à trois joueurs par escouade ne sera pas disponible pour Plunder, jeu où plus que survivre, il faut amasser le maximum de cash.

🚨A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!🚨

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 10, 2020