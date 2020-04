[#BonPlan] Des antivirus à moitié prix (+ licence de Windows 10 Pro offerte)

Avec ce confinement lié à l’épidémie de covid-19 en France et dans le monde, le télétravail est devenu une méthode très utilisée par nombre de français. Cette explosion du travail à domicile, connecté à un ordinateur pourrait donner de mauvaises idées aux cybercriminels !

Le climat d’anxiété qui règne actuellement représente une cible parfaite pour les attaques informatiques. Les gens n’ont plus que les réseaux sociaux pour échanger avec leurs amis, mais également passer des commandes urgentes. Les coordonnées bancaires circulent sur les sites et on ne fait pas toujours suffisamment attention. C’est peut-être le moment de vous équiper d’antivirus ou de logiciels de sécurité… BZfuture propose de jolies réductions… Pour votre sécurité !

BZfuture propose de nombreux logiciels de sécurité et des antivirus pour une durée limitée. Avec chaque offre, vous recevrez une copie gratuite de Windows 10 Professional. EN plus de cela avec le code BUZZ beneficiez de 20% de réduction supplémentaire.

Des logiciels fiables…

Une clé professionnelle de Windows 10 est fournie avec tous les logiciels. Le pack comprend le cryptage des fichiers BitLocker, la virtualisation, le logiciel de bureau à distance et un contrôle global renforcé de votre ordinateur.

Comment cela fonctionne ?

Après paiement de votre logiciel, vous recevrez par mail deux clés : une pour l’antivirus que vous aurez choisi, l’autre contenant la copie de Windows 10 Home. Vous pourrez utiliser la seconde pour mettre à niveau votre environnement de travail. Ouvrez vos paramètres systèmes puis cliquez sur « Changer la clé de produit » ou « Mettre à jour la version de Windows ». Entrez votre clé. Pour toutes questions ou assistance vous pouvez envoyer un mail à service@bzfuture.com

La vigilance sur Internet doit vraiment être prise en compte, les pirates vont se régaler avec les coordonnées bancaires de certains… Comme dans toutes guerres, il y a ceux qui profitent de la situation. Protégez-vous en restant chez vous mais pensez aussi à protéger votre PC de potentielles actions malveillantes. En règle générale, et en ce moment, préférez un site français à un site étranger (fermeture des frontières) et penser à vérifier que votre paiement est sécurisé… Un logiciel anti-virus est vraiment nécessaire, surtout par les temps qui courent !

[Sponso]