Opty : ce robot-barman français sert les bières… 4 fois plus vite qu’un être humain !

Les tous premiers robots-Barman n’avaient pas vraiment de quoi impressionner leurs homologues humains. Le temps mis par le robot pour servir une simple boisson fraiche était généralement équivalent à celui d’une tournée générale dans le premier bar venu. Mais la technologie évolue vite, de façon quasi exponentielle désormais. Ainsi, il se sera passé près d’un demi siècle entre les débuts de l’informatique et la victoire de Deep Blue face à Kasparov, mais il faudra attendre seulement 20 ans de plus pour qu’Alpha Go écrabouille en 5 manches Lee Sedol, un champion de Go légendaire.

Le robot Barman du film le 5ème Element

Les robots-Barmen suivent la même courbe de performances : Opty, un bras robotisé mis au point par des étudiants de l’Epitech de Nice, est capable de servir 400 bières pression à l’heure (ou 1 bière en moins de 10 secondes, paiement compris), un rythme fou qui serait environ 4 fois plus rapide que la cadence habituelle d’un véritable Barman. Cette fois, on ne rigole plus.

Le robot Barman Opty est capable de servir une bière en 9 secondes chrono… paiement compris

Opty n’était à l’origine qu’un projet de fin d’étude de l’Epitech, mais il s’agit aujourd’hui d’un véritable produit technologique proposé aux brasseurs « tendance » qui souhaitent allier les performances au spectaculaire. Sur le plan technique, le robot Opty est constitué d’un bras-robot, d’un terminal de paiement, d’un distributeur de verres et bien sûr d’un gros stock de fûts de bière. Un PC est relié au système en back-office. Etant donné le coût faramineux d’un tel équipement, Opty n’est pas encore prêt à faire le beau dans le bar du coin. Et ce n’est peut-être pas un mal…