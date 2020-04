Facebook dévoile un mode silence pour couper les notifications sur mobile

Facebook présente aujourd’hui une nouveauté qui concerne son application iOS et Android. Il s’agit d’un mode silence qui vient couper les notifications push. Le réseau social précise que cela concerne « la plupart des notifications », mais ne dit pas lesquelles sont exemptées et peuvent toujours être reçues.

Ce mode, qui peut être activé manuellement ou configuré pour être activé tous les jours pendant une certaine période, va également afficher un message sur l’écran au moment d’ouvrir l’application de Facebook. L’utilisateur est averti que le mode silence est activé avec un minuteur indiquant le temps restant. Il est possible de toucher le bouton affiché au bas de l’écran pour se rendre dans les réglages et faire des ajustements.

Facebook indique avoir également ajouté des raccourcis aux réglages des notifications et des préférences du fil d’actualité pour contrôler plus facilement ce que l’on voit en ouvrant l’application.

Le mode silence est disponible à partir d’aujourd’hui sur iOS et Android. Il faut ouvrir l’application de Facebook, toucher les trois barres horizontales dans la barre de navigation et se rendre dans la section « Votre temps passé sur Facebook » pour le trouver. Le réseau social prévient qu’il s’agit d’un déploiement progressif et que certaines personnes n’ont pas le mode silence aujourd’hui. Il sera réellement disponible pour tout le monde en mai.