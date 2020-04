Google Duplex débarque de nouveaux pays

Google Duplex a fait ses débuts dans de nouveaux pays. Il s’agit du Canada, du Royaume-Uni et de l’Australie. Le service était déjà proposé aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Pour rappel, Google Duplex s’appuie sur de l’intelligence artificielle pour passer un appel à un restaurant, un coiffeur ou autre à la place de l’utilisateur. Ce dernier demande à Google Duplex de prendre un rendez-vous pour telle date à telle heure par exemple. Google Duplex va alors passer l’appel et faire la réservation. La personne au bout du fil est avertie que l’appel est passé par un robot. Ce dernier va d’ailleurs s’adapter automatiquement selon les réponses fournies par le restaurateur, coiffeur, etc. Tout ceci est possible grâce à l’intelligence artificielle.

La présentation de Google Duplex a eu lieu en mai 2018 lors de la conférence I/O de Google. Le service a ensuite fait ses débuts en version bêta aux États-Unis. Il n’est pour l’instant pas précisé si le succès est au rendez-vous, mais cela ne semble pas être réellement le cas puisque peu de monde en parle. Même Google est discret sur le sujet. Mais cela reste un début après tout, Google Duplex est en développement permanent.