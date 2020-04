MediaTek aurait triché sur les benchmarks de ses puces mobiles

L’affaire ressemble à un éternel retour : si l’on en croit en effet le site AnandTech, MediaTek aurait rajouté un mode « Sport » à certaines de ses gammes de processeurs de façon à améliorer leurs résultats aux tests de benchmarks, une pratique qui s’apparente bien sûr à de la communication mensongère. Dans le détail, les journalistes d’Anandtech se sont rendus compte que le SoC Helio P95 du Reno 3 Pro d’Oppo (modèle européen) s’avérait plus rapide dans (tous) les tests de benchs que le SoC Dimensity 1000L du Reno 3 chinois. Ces résultats posent de gros problèmes car le SoC Dimensity 1000L est sensé être nettement plus performant que le SoC Helio P95.

En grattant sous la surface, il s’est avéré que le SoC Helio P95 dispose d’un mode Sport qui s’active automatiquement dès lors qu’ il détecte différents tests de de bench (dont PCMark, AnTuTu, GFX et 3DBench). Ce « trucage » aboutit à une hausse artificielle des perfs de 30% en moyenne, et de 75% sur certains benchs ! Pire encore, il semble que ce mode Sport soit présent sur d’autres modèles que ceux d’Oppo ; des smartphones Vivo, Xiaomi, Realme, iVoomi et Sony, tous équipés de SoC MediaTek contiennent aussi le mode « tricheur ».

Pris la main dans le sac (comme tant d’autres sociétés avant lui), MediaTek a eu une explication pour le moins étrange (mais pas franchement neuve) : le fabriquant a osé déclarer que le mode Sport permettait de mettre à jour la puissance maximum des puces Mediatek. Cette justification n’est pas vraiment crédible : les puces boostées par des codes « tricheurs » affichent des performances qui ne sont plus du tout représentatives de celles que l’utilisateur pourra constater avec son mobile. En d’autres termes, hormis les tests de bench, aucune autre app ne déclenchera ce type de mode boost, sachant qu’un tel mode serait de toute façon dangereux pour le niveau de chaleur interne du mobile.