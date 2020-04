Stadia : la version gratuite est disponible + Stadia Pro offert pendant 2 mois

Elle est enfin arrivée : l’offre gratuite de Stadia est maintenant disponible pour tout le monde. N’importe qui peut ainsi jouer avec la plateforme de cloud gaming de Google sur tous les supports : ordinateur, téléviseur, smartphone et tablette.

« En cette période de confinement, les jeux vidéo peuvent permettre de se divertir seul(e), avec nos amis ou en famille. C’est pourquoi nous avons décidé d’avancer la date de disponibilité de la version gratuite de Stadia afin de proposer au plus grand nombre un accès à des jeux vidéo divertissants », explique Google. Le seul élément requis pour profiter de la version gratuite de Stadia est de créer son compte avec une adresse Gmail.

Il faut normalement payer ses jeux sur Stadia, mais Google offre en ce moment 9 titres :

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

Thumper

En bonus, Google dit offrir deux mois de Stadia Pro. Cette offre permet de jouer en 4K avec du son surround 5.1, là où l’offre gratuite offre l’accès en 1080p avec du son stéréo. Même ceux qui payent déjà Stadia Pro sont concernés puisque Google ne va pas les facturer pendant deux mois.

Une fois les deux mois offerts de Stadia Pro, Google demande 9,99€/mois. Mais Google précise qu’il est tout à fait possible d’annuler l’abonnement avant d’être facturé.

Si Stadia vous intéresse, rendez-vous sur stadia.com et créez votre compte pour profiter de l’offre gratuite. À noter que la qualité par défaut sera 1080p et non 4K en ce moment parce que Google a décidé de soulager les réseaux.