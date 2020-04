Netflix crée un fonds d’aide d’urgence pour les artistes et techniciens intermittents

Netflix et Audiens (groupe de protection sociale du secteur de la culture) annoncent aujourd’hui la création d’un fonds d’aide d’urgence pour les artistes et techniciens intermittents de l’audiovisuel et du cinéma. Il est mis en place au vu du coronavirus et des conséquences sur les emplois, comme les annulations et reports de productions.

L’aide est accessible aux artistes et techniciens intermittents de l’audiovisuel et du cinéma qui se retrouvent dans une situation de grande précarité économique due à une baisse de leur activité professionnelle. Netflix dit qu’il contribue à hauteur de 1 million d’euros.

« En plus du soutien que nous apportons aux équipes et partenaires techniques travaillant sur nos productions, nous avons souhaité aller plus loin en accompagnant l’ensemble de la filière et, en particulier, les artistes et techniciens intermittents du spectacle les plus affectés par la crise que nous traversons », dit Damien Couvreur, directeur des séries originales de Netflix France. Isabelle Thirion, directrice du développement social d’Audiens, indique de son côté que « ce fonds vient compléter les demandes d’aides sociales d’urgence que nous avons mis en place pour les professionnels de la culture les plus fragiles en plus de nos dispositifs habituels ».

La création en France de ce fonds de soutien d’urgence Netflix-Audiens s’inscrit dans une démarche plus large annoncée par Netflix le mois dernier, avec la mise en place d’une aide d’urgence de 100 millions de dollars. La majeure partie de cette somme est destinée à venir en aide aux équipes travaillant sur les productions Netflix, en France et à travers le monde. Le reste de l’enveloppe (15 millions) a pour objectif de soutenir des fonds d’urgence créés en partenariat avec d’autres organisations, à travers le monde, afin de soutenir l’ensemble de l’industrie audiovisuelle et cinématographique (hors productions Netflix).