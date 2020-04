Project xCloud : ouverture des inscriptions en France

Le Project xCloud démarre enfin en France ! Les joueurs intéressés par ce nouveau service de game streaming peuvent désormais s’inscrire à cette adresse. Mis en place par Microsoft, le Project xCloud permet de jouer à distance, et sur de multiples supports (dont les mobiles Android) à une cinquantaine de « gros » titres Xbox (dont Gears of War 5, Tekken 7, Halo, Forza Horizon, Devil May Cry 5 etc.)/ Malgré l’ouverture des inscriptions, Microsoft ne précise toujours pas la date de preview du service en France (on sait seulement que c’est pour « bientôt ») et encore moins la date de lancement du service. Pour participer à la phase de pré-lancement du service, les joueurs doivent disposer à minima d’un smartphone ou d’une tablette sous Android 6.0 (pas d’iOS, désolé) équipée du Bluetooth 4.0, d’une manette sans fil Xbox et d’une connexion Wi-Fi de 5 GHz… sans oublier bien sûr l’application Xbox Game Streaming.