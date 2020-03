HTC arrête la production des casques VR Vive Pro et Vive Focus

C’est officiel : HTC annonce l’arrêt de la production des casques VR Vive Pro et Vive Focus, et cette fois, le coronavirus n’y serait pour rien. Le fabricant taiwanais aurait en effet décidé de faire le tri dans ses gammes actuelles en retirant en priorité les appareils les moins populaires. Sur le marché de la VR en général, et du PCVR en particulier, HTC se retrouve désormais largement distancé par Oculus, dont les casques Oculus Rift et Oculus Quest connaissent toujours un vrai succès : depuis un trimestre, les ventes de casques VR Oculus, tous modèles confondus, dépassent désormais celles du PSVR de Sony.

Seuls restent donc au catalogue les casques HTC Vive Pro Eye, HTC Vive Focus Plus et HTC Vive Cosmos, trois modèles qui restent tout de même assez chers par rapport aux offres de la concurrence (à partir de 700 euros pour le modèle le moins cher).