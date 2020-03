Google Pixel 4a : le prix fuite et ne change pas par rapport au Pixel 3a

Les fuites continuent autour du Pixel 4a. Après avoir découvert le design et les caractéristiques techniques ce matin, nous avons le droit au prix. Celui-ci serait de 399 dollars aux États-Unis, soit le même tarif que le Pixel 3a à sa sortie.

Les images ci-dessus ont été publiées par Evleaks, qui a toujours de bonnes sources. On voit qu’il s’agit d’un montage et non de véritables affiches présentes dans la rue. En revanche, les images promotionnelles utilisées sont bien réelles et la troisième dévoile « à partir de 399 dollars ». Ce prix sera pour la variante avec 64 Go d’espace de stockage.

Les autres images sont également intéressantes, tout particulièrement la deuxième qui met en avant Google Maps, Google Photos et Google Assistant. Il n’est pas impossible que des nouveautés soient proposées avec ces services une fois que le Pixel 4a sera lancé. Enfin, la présence du fond bleu renforce l’idée qu’un Pixel 4a avec le coloris bleu sera commercialisé. Il y a déjà eu une rumeur à ce sujet.

Le Pixel 4a aura un écran de 5,81 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un affichage de 60 Hz, le processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 3 080 mAh. Sa date de sortie n’est pas encore dévoilée, mais il semble s’agir d’une question de semaine étant donné que les images promotionnelles sont prêtes.