Google Pixel 4a : une fuite en vidéo dévoile le design et les caractéristiques

Une vidéo dévoilant le Pixel 4a de Google a été publiée. Le smartphone n’a pas encore été présenté officiellement par Google, autant dire qu’il s’agit d’une importante fuite. On découvre le design général et plusieurs caractéristiques techniques.

Au niveau du design, le Pixel 4a a des bordures plus fines autour de l’écran en comparaison avec le Pixel 3a. Elles restent quand même « grosses » si on les compare à d’autres smartphones vendus de nos jours, même du côté du milieu de gamme. On remarque également la présence d’un trou en haut à gauche de l’écran pour loger le capteur photo. Pour ce qui est de l’arrière, il y a un bloc photo similaire à celui du Pixel 4 et du Pixel 4 XL.

Viennent ensuite les caractéristiques techniques. Le Pixel 4a a un écran de 5,81 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un affichage de 60 Hz, le processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage et une batterie de 3 080 mAh. Concernant l’appareil photo au dos, il n’est pas précisé si ce sera le même capteur principal que celui présent sur le Pixel 4. Il est en tout cas confirmé que le Pixel 4a peut filmer en 4K. Enfin, deux cartes SIM sont supportées, mais il n’est pas précisé si le smartphone peut accueillir deux cartes SIM physiques ou s’il y a une carte SIM physique + une eSIM.

Google avait probablement eu l’intention de présenter son Pixel 4a en mai lors de la I/O, mais il se trouve que la conférence a été annulée à cause du coronavirus. Il est possible qu’une annonce en ligne soit faite directement à cette période.