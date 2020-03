Nvidia rachète SwiftStack, un spécialiste du stockage de données optimisé pour l’IA et les calculs intensifs

NVIDIA vient d’annoncer le rachat de SwiftStack, un spécialiste du stockage d’objets pour l’IA et le calcul intensif (via des HPC/High Performance computer), qui a déjà pour clients de grands noms de la Silicon Valley (Google, Amazon, etc). Les technologies de SwiftStack seront réemployées Nvidia, mais les logiciels de la startup – SwiftStack 7, 1space, ProxyFS, Swift, et Controller – continueront d’être distribués et de bénéficier d’un support technique/logiciel.

Ce rachat vise avant tout à renforcer le partenariat technologique entre NVIDIA et SwiftStack : le géant de la carte graphique souhaite en effet se doter d’infrastructures de stockage de données optimisées pour l’IA et les calculs de type Machine Learning. Ces calculs d’IA étant aujourd’hui accélérés (en partie) par le GPU, on comprend un peu mieux l’intérêt de ce rachat-fusion.

NVIDIA ne précise pas le coût de son acquisition, mais l’on rappellera ici que la taille et le poids financier de l’entreprise convoitée comptent moins que le niveau des technologies développées. L’israélien Mellanox avait été racheté par NVIDIA en 2019 pour un montant de presque 7 milliards de dollars.