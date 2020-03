Google prépare un nouveau Chromecast Ultra avec une télécommande et Android TV

Google prépare en ce moment la deuxième génération du Chromecast Ultra. Quelques détails à son sujet ont été dévoilés aujourd’hui par 9to5Google.

L’appareil a pour nom de code Sabrina, prend en charge la 4K HDR, le Bluetooth et le Wi-Fi. Son design est annoncé pour ressembler au Chromecast de 3e génération (ci-dessus) avec une finition plus douce et plus ronde, le logo G et un port HDMI. Au niveau de la partie logicielle, ce nouveau Chromecast Ultra tournerait sous Android TV, à l’instar de plusieurs téléviseurs connectés et boîtiers multimédia déjà commercialisés. De nombreuses applications pourront donc être installées dessus par le biais du Play Store.

Une autre nouveauté importante est l’arrivée d’une télécommande. Tous les Chromecast sortis jusqu’à présent se contrôlent par le biais d’un smartphone, autant dire qu’il s’agit d’une stratégie différente ici. La télécommande est annoncée pour être un mix entre celle du Daydream View et de l’Apple TV, avec un micro et un bouton dédié pour activer Google Assistant. La télécommande devrait aussi pouvoir contrôler le téléviseur, en plus du Chromecast Ultra.

Ni la date de sortie ni le prix ne sont communiqués pour l’instant. Il est possible que Google avait l’intention de dévoiler son nouveau Chromecast Ultra lors de la conférence I/O en mai, mais celle-ci a été annulée à cause du coronavirus. À voir si Google fera quand même une annonce en ligne à cette période.