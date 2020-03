Xbox Series X et xCloud : Microsoft dévoile les dates de ses prochains livestream

En toute décontraction (malgré l’ambiance de quasi fin du monde qui prévaut à l’ére du coronavirus), Microsoft continue de préparer le terrain pour sa prochaine console next gen, la Xbox Series X. La firme de Redmond vient de dévoiler les dates de ses prochains Livestreams, qui se dérouleront donc les 17 et 18 mars.

La diffusion du 17 contiendra du Gears 5, Sea of Thieves (l’un des meilleurs suivis de cette gen avec No Man Sky et Fortnite) ainsi qu’une interview des dirigeants de Turn10 (Forza Motorsport), mais les amateurs de nouveautés auront les yeux rivés sur la date du 18. Le Stream du 18 mars s’intitule en effet « Xbox Series X + Project xCloud : un nouveau chapitre dans le jeu vidéo », ce qui laisse entendre (mais on pouvait s’en douter) que le service de jeu en streaming xCloud sera l’une des composantes essentielles de la prochaine console. Stadia doit-il déjà trembler ?

Si Microsoft aligne les communications « ciblées » sur sa console, le concurrent Sony s’enfonce toujours plus de son côté dans un silence profond, une absence d’infos qui n’a plus rien de « stratégique » à cette date. Le géant japonais s’est même retiré de la Gamescom, un salon pourtant daté APRES l’E3 (auquel Sony ne participera pas). Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que certaines rumeurs fassent état d’un possible report de la PS5 en 2021, ce qui laisserait le champs libre à la Xbox Series X lors des fêtes de fin d’année…