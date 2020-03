La Freebox Delta corrige le bug empêchant de naviguer sur Internet pendant un fort upload en VDSL

Free propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour à destination de la Freebox Delta. Elle va surtout intéresser ceux qui ont une connexion VDSL et tout particulièrement ceux qui envoient/uploadent beaucoup de contenus.

Le fournisseur d’accès dit avoir corrigé un bug où il n’était plus possible de naviguer sur Internet pendant qu’un envoi de fichier était réalisé avec un débit conséquent. Cela fait un moment que ce problème traîne et Free a enfin pu le corriger, après avoir proposé des versions bêta du firmware à certains clients. Ces derniers ont confirmé que le correctif était bel et bien fonctionnel, d’où le déploiement aujourd’hui pour tout le monde. On notera tout de même que des clients se plaignent de ce souci depuis plus d’un an maintenant.

Pour obtenir la mise à jour numérotée 4.1.7, il suffit de redémarrer sa Freebox Delta. La mise à jour va se télécharger et s’installer automatiquement après cela.

Cette nouvelle version arrive quelques jours après celle qui a corrigé le bug de déconnexions sur les jeux en ligne lorsque les joueurs étaient connectés par le biais du port Ethernet.