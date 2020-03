Twitter : une vidéo de la Maison Blanche reçoit le premier label « média manipulé » !

L’équipe de Donald Trump vient d’écoper d’un nouveau bonnet d’ânes : une vidéo créée par le cabinet des médias sociaux de la Maison Blanche (cabinet dirigé par le sémillant Dan Scavino) et retweetée par Donald Trump en personne a reçu le tout premier label Twitter du « média manipulé ». Ce label désigne « une vidéo qui a été significativement altérée ou fabriquée de façon à tromper les individus ou à changer son sens originel ». La vidéo retweetée par Trump montre une déclaration publique du candidat démocrate Joe Biden, déclaration bien sûr tronquée de façon à lui donner un tout autre sens que celui d’origine. Ainsi, Joe Biden semble déclarer « Excusez moi, nous pouvons seulement réélire Donald Trump », alors que la vidéo complète indique un tout autre sens général : « Excusez-moi. Nous pouvons seulement réélire Donald Trump si nous continuons en fait à nous engager dans ces batailles de chiffonniers (entre candidats démocrates, Ndlr). Cela doit rester une campagne positive ».

Just in: Twitter applied its new manipulated media label for the first time to a deceptively edited video of Joe Biden. It was shared by White House social media director Dan Scavino, and retweeted by the president. pic.twitter.com/PggcCwMNkx

— Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) March 8, 2020