Black Widow : Taskmaster déboule en force dans la dernière bande-annonce

Vous voulez en savoir plus sur la genèse de la Veuve Noire ? Black Widow devrait apporter quelques réponses. Le film de Cate Shortland nous racontera les débuts de l’héroïne, à une période du MCU située entre Civil Wars et Infinity War (oui, c’est assez large). De toute évidence, on aura droit à une Veuve noire en mode « girl-power », Black Widow étant épaulée par ses sœurs Yelena et Melina (Florence Pugh et Rachel Weisz). Ce petit monde aux ongles acérés est cornaqué à distance par le Gardien Rouge (David Harbour), une nouvelle fois dans un rôle de mâle très mâle (et une nouvelle fois aussi à la limite d’une caricature du macho qui ne comprend jamais rien à rien). Nos super-héroïnes auront fort à faire face au Taskmaster, un super-vilain très puissant (et très méchant)… . Pour l’instant, la sortie de Black Widow est toujours programmée au 26 avril, pour l’instant…