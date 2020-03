L’ESA maintient l’E3 alors que Los Angeles décrète l’état d’urgence

L’Entertainment Software Association (ESA) tient bon la barre (hissez haut). L’association en charge de l’organisation de l’E3 a décidé de maintenir le salon alors que la ville de Los Angeles, qui accueille chaque année l’E3, vient de décréter l’état d’urgence suite aux premiers cas de coronavirus. L’ESA précise ainsi dans un bref communiqué que « La santé et la sécurité de nos participants, exposants, partenaires et de notre personnel est notre plus grande priorité. Alors que l’ESA continue d’organiser ses plans pour un E3 sécurisé et réussi qui aura lieu du 9 au 11 juin, nous surveillons et évaluons la situation chaque jour ».

L’E3 est le plus gros salon de jeu vidéo dans le monde, un rendez-vous quasi incontournable malgré les défections de quelques géants de l’industrie (Sony). Cette année, le maitre de cérémonie devrait être Microsoft, qui a déjà annoncé qu’il profiterait de l’E3 pour présenter en détails sa Xbox Series X ainsi bien sûr que les premiers jeux de lancement de la console.