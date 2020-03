La justice ordonne le blocage de Time2Watch et 35 autres sites de streaming illégal

L’industrie du cinéma a remporté une victoire. Elle a récemment réussi à obtenir le blocage de plusieurs sites de streaming, dont Time2Watch. C’est le tribunal judiciaire de Paris qui a pris la décision après avoir examiné les différents cas.

Ces 36 sites doivent être bloqués par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free :

Allostream

Annuaire-telechargement-ec

Annuaire-telechargement-fr

ATFUT

DivxTOP

DPSTREAM

DPStreaming

ETOPOP

EXTV

Filme-Streaming

Filmcomplet

FilmStreamingg1

FilmStreaming1FV

Filmz

FRStream

Full-Serie

HDS-Streaming

HDSS

LibertyVF

N1Streaming

Papystreaming

Planet-Streaming1

Radego

Serie-Streaming

Seriecomplete

SKStream

Streamcomplet

Streamdirect

Streaming-VOSTFR

StreamingDIVX1

Time2watch

VKStreaming

Voir-Films-Series

VOSTFRSerie

Wikiserie

YTS

La demande a été faite par la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) et le Centre national du cinéma (CNC).

Les sites en question proposent gratuitement et illégalement de voir des films et séries, sans que les ayants droit touchent le moindre centime. De plus, les sites gagnent de l’argent avec les films et séries grâce aux publicités affichées. La procédure de blocage a été initiée en octobre 2019 par une série de PV de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) et de constats d’huissier.

Le blocage des sites est valable pendant 18 mois. Mais comme on peut s’en douter, certains sites ont déjà changé d’adresses et sont de nouveau accessibles. Les parties devront donc revenir devant le juge pour actualiser la liste et demander un nouveau blocage.