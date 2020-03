Vampires : première bande-annonce pour la série française produite par Netflix

Les vampires ont la cote chez Netflix. Après l’excellente mini-série Dracula et le beaucoup plus moyen V-Wars, Netflix annonce une série française baptisée tout simplement… Vampires. Réalisée par Benjamin Dupras (Vernon Subutex) et Isaure Pisani-Ferry (Kaboul Kitchen), la série met en scène des vampires parisiens à l’âge de l’adolescence. Le trailer confirme que l’on se trouve une fois plus face à un « teen-drama » (comme si ça manquait sur Netflix), avec à priori une approche nettement plus « mature » que la purge Ragnarök (et la plupart des teen-dramas sur la plateforme). Le casting est illuminé de la présence d’Oulaya Amamra dans le rôle principal, ce qui est sans doute un bon choix. Espérons que la série saura trouver son public, ce qui n’est pas gagné pour une production française « de genre » : l’imparfaite mais touchante série Osmosis avait été arrêtée après seulement une seule saison. Vampires débarquera sur Netflix le 20 mars prochain.