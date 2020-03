Chromebook : Netflix en Picture-in-Picture (PiP) est disponible

Vous avez un Chromebook et voulez regarder Netflix, tout en faisant autre chose en même temps ? C’est maintenant possible depuis un Chromebook, comme l’annonce Google sur son blog.

Pour ce faire, il suffit d’installer l’application de Netflix sur le Play Store depuis son Chromebook, la lancer, s’identifier avec son compte et initier la lecture d’un film ou d’une série. Dès que vous changez de fenêtre, Netflix s’affiche dans un encart en bas à droite (avec possibilité de changer l’emplacement). Les fonctions de base offertes par le mini-lecteur sont lecture/pause, plein écran et fermer la vidéo.

Une autre nouveauté toujours au sujet des Chromebooks est Ambient EQ. Cette fonctionnalité règle dynamiquement la température des couleurs et la luminosité de l’écran selon le lieu où se trouve l’utilisateur et donc son ordinateur portable. Google explique que le premier ordinateur portable à en profiter sera le Samsung Galaxy Chromebook. D’autres prendront en charge ce système plus tard, sans plus de précisions pour l’instant.

Si vous avez un Chromebook et êtes intéressés par ces fonctionnalités, pensez à mettre à jour votre machine. Dans le cas de Netflix, il faut également avoir la dernière version de l’application depuis le Play Store.