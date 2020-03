Google Pixel : arrivée de nouveaux Emojis, mode sombre automatique et plus

Les utilisateurs avec un Pixel ont le droit à de nombreuses nouveautés aujourd’hui avec une mise à jour logicielle déployée par Google. C’est l’occasion de voir ce qu’il y a de nouveau.

— 169 nouveaux Emojis disponibles avec davantage de diversité, de variations, de combinaisons de couples et plus encore

— Il est (enfin) possible de programmer le mode sombre d’Android pour que celui-ci s’active et se désactive selon l’heure de la journée

— De nouveaux gestes pour faire lecture et mettre en pause du contenu sur le Pixel 4

— De nouveaux effets en réalité augmentée pour les appels vidéo sur l’application Duo

— La détection d’un accident de voiture avec le Pixel 4 est maintenant activée au Royaume-Uni et en Australie

— Le Pixel 2 obtient la fonction Live Caption pour avoir des sous-titres en temps réel sur tout contenu avec du son

—Un appui prolongé sur le bouton ON/OFF permet d’accéder rapidement à ses cartes bancaire, cartes d’embarquement, tickets et plus stockés dans Google Pay

— Possibilité d’activer des règles, comme couper la sonnerie du smartphone quand on est connecté à un réseau Wi-Fi en particulier

— Un appui long sur le Pixel Launcher depuis le Pixel 4 offre maintenant des pressions fermes

— Les écrans des Pixel 4 réglés sur une luminosité adaptative sont désormais plus lumineux quand la lumière est plus forte et directe

La mise à jour est disponible dès maintenant en se rendant dans Paramètres > Système > Mises à jour système. C’est aussi l’occasion d’avoir les correctifs de sécurité d’Android du mois de mars.