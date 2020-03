Google Home : les déconnexions Bluetooth vont être corrigées, promet Google

Beaucoup de personnes achètent une enceinte connectée Google Home pour simplement lui parler et faire des requêtes à Google Assistant. Il se trouve que les Google Home peuvent aussi faire office d’enceintes Bluetooth et cette fonctionnalité est bancale depuis plus d’un an maintenant.

De nombreux utilisateurs expliquent qu’il y a des déconnexions répétitives au bout de quelques minutes, ce qui empêche d’avoir une bonne expérience. Google a pendant longtemps fait la sourde oreille et voilà que le groupe prend la parole maintenant. « Nous sommes désolés pour le dérangement ! Notre équipe est déjà au courant et nous travaillons sur un correctif. Nous allons en faire part à notre équipe et revenir dès que nous aurons une mise à jour », indique Google.

Dans un autre message, Google indique :

« En attendant, veuillez continuer à envoyer vos commentaires par commande vocale en disant « Hey Google, envoyer des commentaires » et utilisez les mots clés « GHT3 le Bluetooth n’arrête pas de se déconnecter ». Pour en savoir plus sur l’envoi de commentaires, veuillez cliquer sur ce lien ».

Malheureusement Google ne dit pas où en est le développement de la mise à jour ni quand celle-ci sera disponible pour le public. Espérons que ce soit une question de semaines au mieux parce que les premiers problèmes de Bluetooth avec Google Home sont apparus à la fin 2018.