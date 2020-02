L’accord entre Canal+ et Disney+ coûte 250 millions d’euros sur 5 ans

Canal+ a réellement envie d’être un agrégateur de contenus et le prouve avec des accords signés avec Netflix, la Ligue des champions (à partir de 2021), beIN Sports et plus récemment Disney pour son service de streaming Disney+.

Selon les informations de l’Opinion, Canal a déboursé 250 millions d’euros pour bloquer les droits avec Disney, et ce sur 5 ans. En réalité, l’accord va au-delà de Disney+ puisqu’il comprend également la rémunération des chaînes Disney (Disney Channel, etc), les droits sur les futures productions et les rediffusions des films et séries.

Concernant Disney+, Canal+ va être l’unique distributeur en France pour ce qui est des box. Toute personne qui voudra profiter du service depuis sa Livebox, Freebox, SFR Box ou Bbox devra passer par Canal+. En revanche, il sera tout à fait possible de s’abonner et voir Disney+ depuis son ordinateur, son smartphone, sa tablette, son téléviseur connecté ou sa console sans être abonné à Canal+. Il suffira de s’inscrire directement depuis l’application dédiée de Disney+, comme c’est déjà le cas depuis un moment avec Netflix.

Disney+ sera disponible le 24 mars prochain en France pour 6,99€/mois ou 69,99€/an. Le service de streaming sera gratuit pour les abonnés de Canal+ engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et au pack Ciné/Séries. Ceux qui ont le pack Famille ou le pack Canal+ auront un an gratuit.