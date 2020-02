Google Earth maintenant disponible sur Firefox, Microsoft Edge et Opera

Google avait annoncé en juin dernier l’arrivée de Google Earth en bêta sur des navigateurs autres que Chrome. Aujourd’hui, Google fait savoir que la version Web de son service pour voir la Terre est disponible en version finale pour Firefox, Microsoft Edge et Opera.

L’équipe de Google Earth dit que le lancement du service sur les autres navigateurs a été rendu possible grâce à WebAssembly, qui est utilisé par les développeurs pour apporter du code natif sur le Web. Toutefois, Safari d’Apple fait exception à la règle car il ne prend pas entièrement en charge WebGL2, qui permet de rendre des graphiques interactifs en 2D et 3D dans n’importe quel navigateur Web compatible sans utiliser de plug-ins.

Google a initialement lancé la version Web de Google Earth en 2017 et a abandonné le logiciel pour ordinateur depuis. Cependant, la version Web n’était au départ disponible que sur Chrome car elle a été lancée avec la technologie Native Client (NaCl) propre au navigateur de Google. Au cours des cinq dernières années, Google a contribué à l’élaboration de normes du Web comme WebAssembly afin de mettre Google Earth à la portée du plus grand nombre de navigateurs possible.

Google Earth est disponible sur earth.google.com/web. Google précise qu’il est en train de peaufiner le support sur les autres navigateurs et proposera la prise en charge de Safari plus tard, sans dire comment il fera.