Candyman : le tueur au crochet retourne en salles au mois de juin (trailer)

Ne répétez surtout pas son nom 5 fois de suite : Candyman, le tueur au crochet, sera de retour dans les salles le 12 juin 2020, et si l’on s’en tient au premier trailer, il ne faudra pas oublier d’apporter ses couches ! Produit et scénarisé par le génial Jordan Peele (Us, Get Out), réalisé par Nia DaCosta, Candyman promet déjà beaucoup, d’autant plus que l’on devrait retrouver Yahya Abdul-Mateen II au casting (Us, Watchmen), mais à priori pas dans le rôle mythique du tueur autrefois incarné par Tony Todd (malgré les rumeurs). Cette suite « contemporaine » du grand classique de 92 semble accorder beaucoup d’importance à la mise en scène, et les quelques poignées de secondes du trailer font immanquablement penser au style de réalisation de Peele (même si ce dernier n’est pas crédité à la réalisation). Candyman, Candyman, Candyman, Candyman… ok, j’arrête là, on ne sait jamais…