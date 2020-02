Samsung Galaxy S20 Ultra : l’affichage 120 Hz joue beaucoup sur l’autonomie

L’autonomie du Galaxy S20 Ultra de Samsung, à savoir le modèle de 6,9 pouces avec une grosse batterie de 5 000 mAh, a été testée. L’appareil, comme les Galaxy S20 et Galaxy S20+, propose un affichage 120 Hz et il se trouve que l’autonomie en prend un coup avec ce mode.

Tom’s Guide a fait des premiers tests et révèle que le Galaxy S20 Ultra a tenu 9 heures et 13 minutes avec l’affichage 120 Hz. L’autonomie passe à 11 heures et 58 minutes avec l’affichage 60 Hz. Il y a tout de même presque trois heures de différence. De plus, l’affichage 120 Hz est en 1080p, là où l’affichage 60 Hz est en 1440p.

Un comparatif a également été fait avec d’autres smartphones. Le Galaxy S10+ a tenu 12 heures et 35 minutes, l’iPhone 11 Pro Max a résisté 11 heures et 54 minutes et l’iPhone 11 a tenu 11 heures et 16 minutes. Se retrouvent ensuite le Galaxy Note 10+ avec 10 heures et 47 minutes et le Pixel XL avec 9 heures et 42 minutes. Le Galaxy S20 Ultra est le smartphone testé avec la plus grosse batterie.

Concernant la méthodologie du test, il s’agit d’avoir tous les smartphones à 100% d’autonomie et naviguer en permanence sur Internet jusqu’à tomber à 0%. Il y a un élément qui a son importance : le Galaxy S20 Ultra était connecté sur un réseau 5G. Les autres étaient connectés en 4G, étant donné qu’ils ne supportent pas la 5G.