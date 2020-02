Anki travaillait sur des robots de sécurité avant sa mise en faillite

The Robot Report tient son scoop. Des documents internes récupérés par le site dévoilent les projets sur lesquels travaillait la firme Anki juste avant sa mise en faillite en avril 2019. Quelques mois donc avant son dépôt de bilan, la startup américaine avait bien avancé sur la conception de deux robots de surveillance, Bingo et Mini Bingo. Inspiré du Berger Allemand, le grand robot Bingo (1,2 mètre) était capable d’effectuer des patrouilles dans un espace donné (on voit d’ailleurs une photo de la machine en cours de test dans les locaux d’Anki). Bingo était équipé de caméras HD et thermiques, et pouvait réaliser un mapping 3D de son environnement sans avoir recours à une unité de calcul extérieure.

Beaucoup plus petit, au format de poche pour ainsi dire, le Mini Bingo dévoile sa forme allongée et des yeux LED largement inspirés de ceux du Cozmo. Là encore, le robot est destiné à la surveillance et peut même « aboyer » s’il détecte quelque chose d’anormal. Malheureusement, ces beaux projets ne verront jamais le jour : Digital Dreams Lab, la société qui a racheté les assets d’Anki à la fin de l’année 2019, préfère se concentrer sur la production de nouveaux Cozmo et Vector pour la fin de l’année 2020. H. Jacob Hanchar, co-fondateur et CEO de Digital Dreams Lab, estime ainsi que Bingo ressemble à « un truc du DARPA » et que les fonctions de surveillance du Mini Bingo pourront facilement être intégrées à Vector (mais à l’horizon 2021).

Le dernier projet avorté d’Anki est le Project Whiskey, qui n’est autre qu’un jouet-robot peu cher inspiré du Cozmo (mais beaucoup moins sophistiqué). Anki avait donc bien de multiples projets sur le feu lorsque les investisseurs ont décidé de les lâcher. Vraiment dommage.