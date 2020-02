PlayStation Plus : les jeux PS4 gratuits en mars 2020

Sony a présenté aujourd’hui les jeux PlayStation 4 qui seront gratuits tout au long du mois de mars pour les joueurs avec le PlayStation Plus, cet abonnement qui permet de jouer en ligne sur PlayStation 4, avoir des remises sur le PlayStation Store et stocker les sauvegardes de ses jeux sur le cloud.

Le premier jeu offert est Shadow of the Colossus. C’est un jeu empreint de poésie dans lequel vous incarnez un jeune héros, Wanda, accompagné de son fidèle destrier Argo à la recherche des 16 colosses peuplant le monde et renfermant un pouvoir mystique qu’il vous faut posséder pour réveiller l’être aimée.

Le deuxième titre gratuit est Sonic Forces. Ce jeu qui mêle course et plateforme tente de renouer avec les bonnes heures de la course en 3D sur Dreamcast et propose un univers plus sombre que d’habitude où une ville se retrouve détruite par un robot géant.

Aussi bien Shadow of the Colossus que Sonic Forces pourront être téléchargés gratuitement sur le PlayStation Store à partir du 6 avril. Ils resteront gratuits pour les joueurs qui conservent leur abonnement au PlayStation Plus.