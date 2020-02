Facebook acquiert le studio Sanzaru Games, créateur de l’excellent jeu VR Asgard’s Wrath

Moins d’un an après avoir mis la main sur le studio à l’origine de Beat Saber, Facebook continue de faire ses emplettes pour le compte de sa division Oculus. La firme de Zuckerberg vient de faire l’acquisition de Sanzaru Games, à qui l’on doit le remarquable titre VR Asgard’s Wrath (considéré par beaucoup comme le meilleur jeu PCVR actuel). Le studio a produit trois autres jeux pour l’Oculus, soit Ripcoil, VR Sports Challenge et Marvel Powers United VR (tous des exclusivités Oculus). Avec cet achat, Facebook/Oculus s’assure ainsi de disposer de jeux AA ou AAA exclusifs à sa plateforme VR, et ce au moment même où les ventes de casques Oculus décollent (surtout celles de l’Oculus Quest). Facebook n’a pas souhaité dévoiler le coût de cette acquisition stratégique.

Franchement superbe (sur de grosses configurations), Asgard’s Wrath semble annoncer la seconde génération de jeux VR AA ou AAA.