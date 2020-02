5G : Orange, SFR, Bouygues et Free officialisent leurs candidatures

L’Arcep, le gendarme des télécoms, a dévoilé la liste des candidats qui ont déposé leurs candidatures pour l’attribution de fréquences 5G et sans aucune surprise, on retrouve les quatre opérateurs français : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Ils avaient jusqu’au 25 février à 12 heures pour déposer leurs dossiers.

Les quatre candidats ont chacun sollicité l’attribution d’un des quatre blocs de 50 MHz qui seront attribués en contrepartie de la souscription aux engagements prévus par la procédure (comme une couverture importante du pays). L’Arcep va désormais instruire les dossiers de candidatures. L’Autorité s’assurera dans ce cadre de leur conformité aux critères de recevabilité et de qualification de la procédure et arrêtera la liste des candidats qualifiés au titre de la phase d’attribution des blocs de 50 MHz. À l’issue de cette instruction, l’Arcep publiera la liste des candidats admis à participer aux enchères et les résultats de la phase d’attribution des blocs de 50 MHz.

Les fréquences encore disponibles après cette phase d’attribution des blocs de 50 MHz feront l’objet d’une procédure de sélection par critère financier qui se déroulera au mois d’avril afin que les autorisations puissent être délivrées au plus tard en juin 2020. Les premiers forfaits 5G devraient quant à être lancés durant l’été, si tout se passe comme prévu.

L’Etat espère tirer au minimum 2,17 milliards d’euros avec l’attribution des fréquences 5G mais le montant pourrait au final être bien plus élevé, selon l’intensité de la phase d’enchères.