Huawei affirme qu’AppGallery est la troisième boutique d’apps mobiles (en nombre d’utilisateurs actifs)

Huawei veut décidément faire savoir au plus grand nombre qu’il peut tout à fait se passer de Google Play sur ses mobiles. Le géant asiatique affirme en effet aujourd’hui que sa boutique applicative AppGallery, qui pallie l’absence de Google Play sur les mobiles de la marque (« because » embargo américain), est désormais la troisième en nombre d’utilisateurs actifs (derrière Google Play et l’App Store bien sûr).

Pas moins de 400 millions d’utilisateurs Huawei passeraient désormais par AppGallery pour faire leurs emplettes d’applications, un score qui reste encore très loin de la concurrence. Apple et Google n’affichent plus que la base installée d’appareils iOS et Android, mais l’on se doute qu’avec 3 milliards de smartphones Android d’un côté et 1,5 milliard de devices iOS de l’autre, Huawei a encore un peu de chemin à parcourir.

De plus, Huawei ne précise pas si les utilisateurs passent exclusivement sur AppGallery ou s’ils jonglent entre plusieurs boutiques (y compris Google Play pour les propriétaires de mobiles Huawei achetés avant le mois d’août 2019). Google Play étant indisponible sur le marché chinois, ce volume d’utilisateurs est peut-être aussi le reflet d’une situation très locale, Huawei ayant 41% de part de marché en Chine.