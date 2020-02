Qualcomm pousse à fond sur la pédale de la VR. Quelques semaines après avoir présenté le Snapdragon XR2, un processeur 5G spécifiquement taillé pour les appareils VR/AR, le fondeur américain nous dévoile un prototype de casque AR/VR équipé de ladite puce. Ce casque est avant tout un « design de référence » conçu en partenariat avec la société Goertek, ce qui signifie qu’il sert avant tout à démontrer les capacités de la puce XR2 dans son environnement « naturel ».

Malgré son aspect « appareil de démo », le hardware présenté n’atteint pas forcément les spécifications maximales gérées par la puce XR2. Ainsi, les écrans du casque atteignent la résolution 2K alors que le XR2 peut afficher sans soucis jusqu’à la 3K. Le casque fait en revanche très fort sur le tracking, avec pas moins de 7 caméras de positionnement intégrées à sa structure.

D’autres designs de référence, dont un spécifiquement pensé pour la réalité augmenté

Avec son casque de démo, Qualcomm semble faire un énorme appel du pied… à l’ensemble de l’industrie VR/AR : il se murmure que le fondeur travaille avec le studio Niantic (Pokemon Go) sur un projet de casque AR (qui pourrait servir de support à une version améliorée du jeu), et il y a quelques jours à peine, Qualcomm annonçait un partenariat avec Nreal, un fabricant de lunettes AR colorées et design. Enfin, et selon toute logique, le prochain modèle de casque Oculus Quest intègrera à coup sûr une puce AR/VR de chez Qualcomm.