Musique : le streaming payant attire près de 10 millions de Français désormais

Le marché de la musique a progressé en France en 2019 avec une hausse des ventes de 5,4%. Cela s’explique surtout par le succès du streaming qui attire de plus de plus en monde : 9,4 millions de Français paient un abonnement selon les chiffres dévoilés par le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep).

C’est la quatrième année consécutive de reprise depuis le début de la crise, dans les années 2000. Pas de quoi crier victoire pour autant : avec 625 millions d’euros pour les ventes physiques et numériques, « le marché rattrape tout juste celui d’y il y a 10 ans (628 millions d’euros) et ne représente encore que 44% de celui de 2002 (1,4 milliard d’euros) », a noté Alexandre Lasch, directeur général du Snep, lors de la présentation des résultats. Mais le niveau de croissance est comparable à celui de 2016 (+5,4%) après deux dernières années légèrement positives en 2017 (+3,9%) et 2018 (+1,8%). Ce « résultat encourageant est le fruit du dynamisme du streaming (59% des ventes) » et tout particulièrement des abonnements payants, « première source de revenus devant le CD, ils progressent de 18,5% », a ajouté le responsable.

Au niveau du streaming, le nombre d’abonnements numériques a sensiblement augmenté (+1,7 million) et a franchi pour la première fois en 2019 le cap des 10% de la population française. Il est précisé que les offres famille, proposées chez Spotify et Apple Music notamment, ont du succès. Disponibles pour 14,99€/mois, elles peuvent être utilisées par 6 membres d’une même famille. En outre, 96% des 16-24 ans écoutent la musique en streaming.

« L’élargissement de la population des abonnés au streaming va progressivement corriger le phénomène de surexposition du répertoire rap, hip-hop & R&B, réinstallant dans les classements une diversité plus conforme à la réalité de la consommation de musique, quelles que soient les générations », déclare Alexandre Lasch.