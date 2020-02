Sound X : Huawei dévoile son enceinte connectée avec son surround à 360°

Huawei a officialisé hier sa première enceinte connectée haut de gamme, la Sound X, un appareil qui semble beaucoup s’inspirer du HomePod d’Apple (et pas seulement au niveau du design). Le fabricant fournit encore très peu d’informations techniques, mais l’on sait tout de même que l’objet connecté a été conçu en partenariat avec le français Devialet, ce qui devrait garantir un haut niveau de rendu sonore. La Huawei Sound X intègre deux gros caissons de basse de 60 W et peut diffuser du son surround à 360° sans aucune forme de distorsion sonore (la patte Devialet en somme…). En revanche, il semble que Huawei n’ait pas prévu de doter sa Sound X d’un assistant intelligent de type Alexa ou Siri, une absence pour le moins étonnante. Enfin, on ne sait pas encore quels types de services de streaming seront compatibles (Spotify, Deezer ?). La Huawei Sound X n’a toujours pas de tarif, mais Huawei prévoit de la commercialiser prochainement en Allemagne, en France et en Italie