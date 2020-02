Les ventes de PC devraient baisser en 2020 à cause du coronavirus

De nombreux produits technologiques sont touchés par le coronavirus et les ordinateurs n’y échappent pas. Selon le cabinet Canalys, les ventes d’ordinateurs vont reculer en 2020 à cause de la production qui est perturbée, tout comme l’achat en Chine, l’un des principaux pays au niveau des ventes de PC.

Les ventes mondiales pourraient reculer de 3,4% en 2020 par rapport à 2019, selon Canalys. La baisse serait entre 10,1% et 20,6% au premier trimestre de l’année et entre 8,9% et 23,4% au deuxième trimestre. La situation s’améliorerait un peu au second semestre, mais pas assez pour justifier une hausse sur l’année au complet.

Dans le meilleur des cas, l’épidémie signifierait que 382 millions d’ordinateurs seront expédiés en 2020, soit une baisse de 3,4% par rapport aux 396 millions de l’année dernière. Dans le pire des cas, la situation est encore plus critique : environ 362 millions d’unités seront expédiées cette année, soit une baisse de 8,5% par rapport à l’année dernière.

Les clients hors de Chine seront touchés par la pénurie des composants, ce qui devrait entraîner une hausse des prix de ces équipements, selon Canalys. Il faudrait attendre 2021 pour voir les ventes de PC repartir à la hausse sur l’année au complet.