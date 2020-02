Une intelligence artificielle crée l’un des antibiotiques les plus puissants qui soit, l’Halicin

2045 : après juste 1 heures de calcul, une IA sur-puissante trouve un traitement révolutionnaire contre le cancer. Ce scénario de science-fiction est peut-être plus crédible qu’on pourrait l’imaginer de prime abord. Pour la première fois en effet, une intelligence artificielle mise au point par des chercheurs du prestigieux MIT (Massachussetts of Technology) a « trouvé » la formule d’un antibiotique particulièrement performant, l’halicin (en référence à l’IA Hal du film 2001 l’Odyssey de l’Espace). Pour parvenir à cette stupéfiante découverte, l’IA de type Machine Learning (apprentissage renforcé) a eu à sa disposition un catalogue de plus de 6 000 molécules « médicamenteuses ». Les chercheurs ont ensuite défini des objectifs précis pour l’IA, le principal d’entre eux consistant à s’éloigner le plus possible des antibiotiques existants, afin d’éviter la résistance bactérienne.

En bas, des souches de la bactérie Escherichia coli prolifèrent dans un bain d’antibiotique « standard ». En haut, ces souches sont totalement détruites par l’halicin

Il n’a fallu que quelques heures à l’IA pour sélectionner une molécule puis concevoir sur cette base un nouvel antibiotique surpuissant. L’halicin (avec un h minuscule) a été testé avec succès sur des souris infectées par le virus bactériologique A. baumannii, qui jusqu’ici résistait à tous les antibiotiques connus. La bactérie ultra-résistante a été éradiquée de l’organisme des souris en seulement 24 heures ! Les chercheurs du MIT ne s’arrêtent pas là : « nourrie » avec une base de donnée encore plus massive, l’intelligence artificielle « découvreuse d’antibios » est parvenue à mettre au point des dizaines d’antibiotiques dont deux tout aussi performants que l’halicin.