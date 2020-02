Bethesda retire ses jeux de GeForce Now, juste après Activision Blizzard

Ça ne sent pas très bon pour GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia récemment lancé pour tout le monde. Cela a commencé avec Activision Blizzard qui a retiré ses jeux il y a quelques jours. Voilà maintenant qu’un autre éditeur a fait la même chose : Bethesda.

« Veuillez noter que la plupart des titres de Bethesda Softworks seront retirés du service GeForce Now dès aujourd’hui. Wolfenstein : Youngblood restera pour tous les membres. Les membres fondateurs peuvent continuer à vivre l’expérience du jeu avec le ray tracing activé », indique Nvidia sur ses forums.

Dans le cas d’Activision Blizzard, le retrait est dû à un accord qui n’a pas été étendu. Nvidia avait le droit de proposer les jeux de l’éditeur pendant sa phase de bêta, mais pas une fois le service réellement disponible pour tout le monde. Il est possible que ce soit une affaire similaire entre Nvidia et Bethesda, mais ni l’un ni l’autre ne donnent de détails pour l’instant.

Pour rappel, GeForce Now permet de jouer à des jeux déjà achetés par les joueurs. Il faut notamment rattacher Nvidia Now à son compte Steam ou celui d’une autre plateforme pour accéder au catalogue de jeux. L’offre est intéressante sur le papier puisque les serveurs de Nvidia sont puissants et l’on peut donc jouer avec de bonnes performances un peu n’importe où (PC, Mac, NVIDIA Shield, appareils sous Android).

Malheureusement pour les joueurs, tout ne se passe pas comme prévu pour l’instant et Nvidia enchaîne les studios qui retirent leurs jeux. Quel sera le prochain ?