Le Pixel 5 bien parti pour avoir la recharge sans fil inversée

Des smartphones, comme les derniers Galaxy S de Samsung, sont capables de recharger d’autres appareils simplement en posant ces derniers sur le dos. Il s’agit d’une recharge sans fil inversée. Android 11 suggère fortement que cette fonction sera également disponible avec le Pixel 5 et le Pixel 5 XL.

« La batterie de votre téléphone s’épuisera plus rapidement si vous utilisez la fonction recharge partagée. La recharge partagée fonctionne avec les écouteurs, montres, téléphones et autres appareils compatibles », indique Android 11 dont la première bêta est disponible depuis cette semaine. Ce menu est pour l’instant caché, mais 9to5Google a réussi à l’activer.

Quel rapport avec le Pixel 5 ? Il faut un composant dédié pour partager la batterie et aucun Pixel ne dispose d’un tél élément. Le Pixel 4 et le Pixel 4 XL gèrent déjà la recharge sans fil, mais leur composant actuel permet seulement d’avoir de l’énergie et pas d’en partager avec d’autres appareils.

Exemple d’un iPhone XS qui est rechargé sans fil par un Galaxy S10+

De plus, en fouillant un peu plus dans le code d’Android 11, on apprend que la fonction de recharge sans fil inversée est — pour l’instant — en place pour un appareil qui a pour nom de code Redfin. De précédentes fuites ont montré que Google planche sur trois appareils Pixel qui ont pour noms de code Sunfish, Bramble et Redfin justement.