Mieux vaut prévenir que guérir. Après plusieurs affaires de corruption et l’emprisonnement de Lee Sang-hoon pour sabotage d’ activités syndicales, Samsung vient de nommer un ancien ministre des finances sud-coréen au poste de Président de son Conseil d’Administration (aka « le Board ») ! Bahk Jae-wan remplacera donc Lee Sang-hoon à ce poste hautement stratégique mais non directement décisionnel. Les compétences de l’ex-ministre dans le secteur de la finance serviront peut-être de garde-fou permettant d’éviter de nouveaux dérapages. Rappelons en effet qu’en 2017, Jay Y. Lee, alors patron de Samsung, avait été reconnu coupable de corruption par la Cour de justice de Séoul avant d’être incarcéré (puis libéré quelques mois plus tard).

Bahk Jae-wan, ancien ministre des finances sud-coréen, est le nouveau patron du board de Samsung

Autre constat, le jeu de chaise musicale s’intensifie à la tête de Samsung : La nomination de Bahk Jae-wan intervient près d’un mois seulement après celle de Taemoon Roh à la tête de la division smartphone (Galaxy Sx, Galaxy Fold). Cette valse des cadres dirigeants n’a en tout cas aucun effet sur les ventes : Samsung reste toujours, et de loin, le premier vendeur de smartphones dans le monde.