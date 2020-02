Facebook veut vous payer pour utiliser vos enregistrements vocaux

Facebook a envie d’entendre votre voix et le réseau social est même prêt à vous rémunérer pour cette tâche. Son objectif est d’améliorer la reconnaissance vocale selon la prononciation de chaque personne.

Un nouveau programme nommé « Prononciations » va faire ses débuts dans Viewpoints, l’application de Facebook pour faire des études entre autres. L’utilisateur devra dire la phrase « Hey Portal » suivie du prénom de l’un de ses amis. Il sera possible de réaliser cette tâche avec 10 prénoms au maximum et il faudra répéter la phrase à deux reprises à chaque fois.

Il ne faut pas s’attendre à toucher une fortune. Facebook donne des points aux utilisateurs qui réalisent ses programmes, qui peuvent ensuite être transformés en argent. Dans le programme présenté ici, Facebook donne 200 points. Il faut avoir 1 000 points au minimum pour toucher 5 dollars en paiement PayPal. Mais Facebook fait savoir que certains utilisateurs pourront faire 5 sessions et donc obtenir les 1 000 points pour toucher 5 dollars.

Viewpoints a vu le jour en novembre dernier sur iOS et Android. L’application était réservée aux États-Unis au départ et devait débarquer dans d’autres pays en 2020. Rien n’a changé pour l’instant : Viewpoints reste uniquement disponible aux États-Unis et Facebook ne communique aucune nouvelle information pour l’international.