TikTok dévoile un contrôle parental pour limiter l’usage de son application

TikTok dévoile de nouvelles fonctionnalités pour son application en rapport avec le bien-être numérique. Il y a d’un côté un contrôle parental qui a pour nom Mode Sécurité Famille et de l’autre, des vidéos de sensibilisation à la gestion du temps d’écran.

Le Mode Sécurité Famille relie le compte TikTok d’un parent à celui de son enfant. Une fois activé, le parent peut contrôler depuis son smartphone les fonctionnalités de bien-être numérique de son enfant :

Gestion du temps d’écran : contrôler le temps d’utilisation quotidien de l’application. Au-delà du temps défini (40, 60, 80 minutes…) l’application ne peut plus être utilisée

Messagerie : décider de qui peut correspondre, via la fonction messagerie, avec l’adolescent (ses amis ou personne). Cette fonctionnalité peut ainsi être désactivée

Mode restreint : restreindre l’apparition de contenus qui pourraient ne pas être adaptés à tous les publics

Il y a ensuite des les vidéos de sensibilisation qui sont destinées à tout le monde et pas forcément aux plus jeunes. Elles sont disponibles dès maintenant et apparaîtront dans le flux des utilisateurs en fonction de leur utilisation de l’application. On retrouve des messages décalés et informatifs invitant le public à prendre le contrôle de son expérience en ligne et à une utilisation raisonnée du smartphone.